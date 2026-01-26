Il party agrigentino numero 1 in Sicilia, in prossimità dell’ottavo anniversario che verrà festeggiato a giugno, inaugura la stagione 2026 con un appuntamento straordinario.
Per la prima volta in assoluto Noche de Fuego parteciperà al prestigioso Carnevale di Sciacca sabato 14 febbraio con uno show a tema mai realizzato prima.
“Siamo molto emozionati – dicono gli organizzatori di Noche -, perché per noi è sempre motivo d’orgoglio essere accostati ad eventi siciliani così importanti”.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp