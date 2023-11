È stato il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, a chiudere stamani, alla Scala Reale dell’Ottocentesco “Magnifico Palazzo della Provincia e della Prefettura”, la manifesta nazionale Giornate FAI per le Scuole.

Grazie al virtuoso coinvolgimento delle scuole di Agrigento e di Favara, la Delegazione Fai agrigentina ha realizzato visite esclusive condotte dagli Apprendisti Ciceroni, per avvicinare il mondo dei giovani all’ambiente e alla cultura del luogo.

I numerosi studenti hanno così vissuto un’esaltante esperienza di “educazione tra pari”.

La partecipazione è andata al di là delle più rosee previsioni. Le scuole sono state le vere protagoniste di queste giornate che hanno avuto l’obiettivo di far conoscere le bellezze, architettoniche, monumentali e paesaggistiche del nostro territorio.

Una “cinque giorni” ricca di eventi che ha preso il via lo scorso 21 novembre con il saluto del prefetto Filippo Romano nell’alloggio prefettizio, aperto straordinariamente, alla presenza delle scolaresche e dei loro docenti.

Diversi studenti hanno visitato ed ascoltato, con vivo interesse, l’itinerario illustrato dalle giovanissime guide che hanno dimostrato non solo di essere molto preparate, ma anche di riuscire a tenere viva l’attenzione del pubblico.

Il grande successo della manifestazione è sicuramente merito di tutti i protagonisti che hanno collaborato alla perfetta riuscita della giornata: la Delegazione FAI Agrigento, i volontari e i giovani del FAI, la Prefettura, il Comune di Agrigento, il Comune di Favara, l’Ufficio Scolastico Regionale, i Dirigenti scolastici, Farm Cultural Park e tanti altri.

L’entusiasmo generato dall’evento è stato documentato anche attraverso i numerosi scatti condivisi sui social.

Non si può amare e proteggere ciò che non si conosce, ripeteva la fondatrice del FAI, Giulia Maria Crespi.

Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione è stata espressa dal Capo Delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi, e dalla responsabile FAI Scuola, Anna Gangarossa, che hanno voluto evidenziare il successo dell’iniziativa, anche grazie all’insostituibile apporto delle volontarie e dei volontari che stanno consolidando l’impegno del Fai nel territorio, per il suo rilancio culturale. Un impegno condiviso da tutta la Delegazione FAI Agrigento formata da Matteo Iemmola, Adriana Iacono, Tonia Lombardo, Carmelo Capraro, Giuseppe Luparello, Bruno Carapezza, Giosuè Graci, Nuccio Zicari, Luigi Mula e Ruben Russo.

“Forti di questo successo dobbiamo continuare a camminare uniti, Istituzioni ed Associazioni, per ripartire dalla Cultura in vista di Agrigento 2025. La cultura è l’unico strumento che può cambiare in meglio la mentalità di un territorio per il bene nostro e delle nuove generazioni”, ha affermato Giuseppe Taibi.

Per Anna Gangarossa: “Le Giornate FAI hanno acceso negli studenti la passione per la conoscenza e il desiderio di protezione di quel patrimonio che appartiene a tutta la comunità”.

Gli appuntamenti culturali, dunque, fanno bene sia dal punto di vista educativo, perché avvicinano alla cultura del bello, sia perché permettono di costruire programmi e progetti importanti in prospettiva di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.