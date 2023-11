La Fortitudo Agrigento si prepara a sfidare Latina in un incontro decisivo che potrebbe definire le sorti del girone di andata della Serie A2 di basket. Il confronto si terrà al PalaMoncada di Porto Empedocle (Ag) domenica 26 novembre alle 18:00.

La Fortitudo Agrigento si appresta a tornare tra le mura amiche del PalaMoncada dopo due trasferte concluse con altrettante sconfitte. Dopo la recente vittoria contro Cantù che ha ridato fiducia alla squadra, Agrigento si prepara ad affrontare Latina con l’obiettivo di conquistare i due punti e chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. Il confronto tra MONCADA ENERGY AGRIGENTO e BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA è in programma per domenica 26 novembre alle 18:00, e la società ha invitato i tifosi a sostenere la squadra per sfruttare l’effetto PalaMoncada.

Damiano Pilot, allenatore della Fortitudo Agrigento, ha sottolineato l’importanza cruciale di questa partita: “Non possiamo affrontarla se non con l’obiettivo di vincere e portare a casa 2 punti. Latina è ultima in classifica, ma ha dimostrato di essere una squadra viva, come testimoniato dalla recente vittoria contro Monferrato e dalla sconfitta di misura contro Treviglio. Sarà una partita intensa e nervosa, ma dobbiamo giocare la nostra pallacanestro senza permettere all’avversario di imporre il proprio ritmo.”

La Fortitudo Agrigento, attualmente in difficoltà, cerca il riscatto contro una Latina guidata da coach Sacco da sole due partite, con una vittoria in casa di Monferrato e l’ultima sconfitta contro Treviglio. La distanza di sei punti dalle squadre precedenti pone la Fortitudo in una posizione delicata, soprattutto considerando l’assenza del capitano Albano Chiarastella. L’ex giocatore di Agrigento Samuele Moretti farà ritorno al PalaMoncada, aggiungendo un elemento di interesse alla partita.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass con la telecronaca di Domenico Vecchio e Michele Bellavia.

Giancarlo Sacco, capo allenatore di Latina, ha espresso fiducia nella sua squadra nonostante la recente sconfitta: “La partita di Agrigento è una sfida contro una squadra abbastanza simile a noi. Dovremo essere pronti a fronteggiare il loro stile di gioco concentrato sull’energia e sui tiratori esterni. Il terreno di gioco ad Agrigento non è facile, ma rappresenta una sfida stimolante per noi.”

Gabriele Romeo, giocatore di Latina, ha commentato: “Siamo determinati dopo due prestazioni corali positive. Vogliamo conquistare i due punti e daremo il massimo per farlo. È una partita difficile, ma ottenere quei due punti sarebbe cruciale per la nostra classifica.”

La sfida tra la Fortitudo Agrigento e Latina si preannuncia dunque emozionante e piena di aspettative. Segui la diretta streaming su LNP Pass per non perderti nemmeno un secondo di azione dal PalaMoncada.