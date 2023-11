L’agrigentino Giovanni Di Stefano – classe 2006 – è stato inserito nella lista dei giovanissimi convocati per gli allenamenti della Juniores Nazionale di Serie D che si svolgeranno il 29 novembre presso il centro sportivo di Catanzaro. Giovanni, terzino sinistro, da alcuni anni fa parte del settore giovanile dell’Akragas e ora avrà l’occasione di mettersi in mostra. La società agrigentina è entusiasta per la convocazione del promettente diciassettenne.