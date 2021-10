Giornate FAI d’Autunno, iniziative al Giardino della Kolymbethra

Anche al Giardino della Kolymbethra, sabato 16 e domenica 17 ottobre, sono previste diverse iniziative speciali in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, la grande festa in cui i cittadini incontrano l’impegno dei volontari FAI in tutta Italia . Saranno proposte le escursioni nell’Ipogeo Kolymbethra – Porta Quinta, curate dall’Associazione Agrigento sotterranea, per un emozionante e coinvolgente viaggio nelle viscere della storia di Akràgas; i Laboratori creativi per bambini, curati dai Servizi Educativi FAI, dedicati alla scoperta del fantastico mondo dell’Ape nera siciliana e del suo prezioso miele; la visita con il Direttore, che ne racconterà la storia e farà scoprire le preziose rarità botaniche del giardino; ed un momento di festa, programmato solo per domenica alle ore 11:30, quando le degustazione dei vini offerti dalla Cantina CVA di Canicattì e di vari prodotti locali sarà accompagnata da tanta buona musica eseguita dal quartetto del M° Carmelo Salemi, nell’ambito di un’iniziativa organizzata a sostegno del FAI dall’Associazione FestiValle. Si potrà partecipare prenotandosi nel sito https://www.fondoambiente.it/luoghi/giardino-della-kolymbethra?gfa e, per chi non deve visitare la Valle, sarà possibile accedere da Porta Quinta, in c.da Sant’Anna, dove i volontari FAI accoglieranno i visitatori per accompagnarli al giardino.