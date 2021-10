La coalizione Orgoglio Favarese: “Nessun accordo con Montaperto”

La coalizione Orgoglio Favarese composta dai seguenti partiti e movimenti, Forza Italia, Lega Sicilia, Democrazia Cristiana, Onda – Cambiare Passo e Noi Per – Forza Azzurri che, nella recente competizione elettorale hanno sostenuto il candidato a Sindaco Giuseppe Infurna, non intende fare accordi vanescenti ed illusori con l’altra metà del centro destra che ha la responsabilità di averlo diviso sin dal principio.

Tutto ciò porta un solo rammarico, il centro destra unito all’unisono avrebbe stravinto le passate elezioni comunali ed avrebbe portato a casa, in prima battuta, Sindaco, Assessori e consiglieri comunali.

Detto ció, lasciamo liberi i nostri elettori di scegliere ciò che per loro rappresenta la scelta migliore per la guida della nostra comunità.

Manifestiamo sin d’ora la nostra disponibilità, siamo pronti ad impegnarci per lo sviluppo di ogni idea, attività ed iniziativa volta al bene comune della collettività.