Giornate Fai 15 e 16 ottobre, Siculiana apre i suoi beni al pubblico

Al via questo fine settimana, il 15 e 16 ottobre, le Giornate Fai d’Autunno. Siculiana sarà grande protagonista: il Castello Chiaramonte, il museo MeTe, il Santuario del SS Crocifisso, Palazzo Agnello, il percorso storico “Lo sposalizio benedetto: Costanza e Brancaleone Doria” sono alcuni dei siti individuati dal FAI giovani per le giornate d’autunno, aperti a tutti con visite guidate. Madrina della manifestazione sarà la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, cittadina onoraria della Città degli Sposi, mentre i visitatori verranno accolti da un nutrito numero di studenti siculianesi. Un week-end di cultura e bellezza, arricchito da diverse iniziative collaterali, promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco. Sabato 15, alle ore 10.00, inaugurazione della personale di Rosario Bruno “Contemporaneamente” a cura di Marcella Scarpello. Una ventina le opere esposte alla Torre dell’Orologio, tra bassorilievi, altorilievi e tutto tondi, con l’intento di esplorare cinquant’anni dell’attività dell’artista. Alle 11.00 “Sindaco cicerone”: il primo cittadino della Città degli sposi, insieme a Simonetta Agnello Hornby, farà da guida ai visitatori tra i vicoli del centro storico, arricchito dalle installazioni artistiche di Rosaria Costa. Sosta presso l’arco arabo di via Finestre con la mostra fotografica “Ricordi Rughe Radici” di Totò Guarragi. Domenica 16, alle ore 10.30 “Metamorfosi. Siculiana: tra identità e futuro”. Un momento di confronto, coordinato dal giornalista Alan David Scifo, sul progetto di rigenerazione urbana e culturale nella Città degli Sposi. In piazza Umberto I, il coordinamento di Agrigento del Fiat 500 Club Italia organizza, organizzerà una passeggiata in 500 alla scoperta del Borgo di Kalat, a Siculiana. Alle 18.00 un altro appuntamento con il “Sindaco cicerone”, accompagnato dalla degustazione di prodotti tipici. Nella biblioteca comunale nelle giornate di sabato e domenica, i visitatori potranno cimentarsi con l’arte della ceramica grazie ad un laboratorio promosso da Donatella Giannettino. “Un fine settimana che vedrà Siculiana al centro delle giornate FAI – afferma il sindaco Peppe Zambito.- una grande occasione per far conoscere un patrimonio artistico unico e tanti scorci del nostro centro storico ricco di storia e suggestioni. Ringrazio il FAI di Agrigento per aver scelto la nostra località, un primo passo verso una collaborazione costante e proficua”. I siti saranno fruibili fino alle ore 22.00. Per info o prenotazioni Ufficio turistico Piazza Umberto I tel. 0922818438.