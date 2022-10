“Favara per i Beni Comuni” chiede sostegni per i frantoi

I consiglieri comunali del gruppo politico “Favara per i Beni Comuni” Pasquale Cucchiara, Angelo Airò Farulla e del partito democratico Salvatore Bellavia propongono al consiglio comunale e all’amministrazione comunale di Favara “di impegnare, con urgenza, il presidente della Regione, la Giunta regionale e la deputazione agrigentina ad individuare, a stretto giro- scrivono- misure volte al sostegno economico dei frantoi siciliani per fronteggiare l’aumento del costo dell’energia elettrica in modo tale da evitare un esoso aumento dei costi per la molitura delle olive che graverebbe inevitabilmente sul già esile tessuto economico di migliaia di famiglie e aziende agricole della nostra regione. Ricordiamo inoltre che, in provincia di Agrigento, insistono ben 91 frantoi e che, specie nella nostra città, la produzione di olio extra vergine di oliva rappresenta una fonte di reddito per numerosissime famiglie e per rinomate aziende agricole. Dato che- concludono- non possiamo assolutamente permetterci di compromettere la nostra economia, la produzione di olio e l’attività dei frantoi presenteremo una proposta di deliberazione in piena sinergia con altri consigli comunali della provincia che hanno ritenuto valido un impegno in tal senso, e, se sarà necessario, chiederemo la convocazione di un consiglio comunale straordinario”.