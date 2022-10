È il Parco di Giufà di Favara l’area più votata nel contest della campagna “Insieme piantiamo alberi”

Il sito è stato individuato ad aprile scorso dall’Amministrazione comunale di Favara, invitata dal Circolo Rabat Legambiente Agrigento a condividere, appunto, una proposta da mettere a confronto in questa gara virtuale con altre 9 aree di altrettante regioni d’Italia, alcune anche rinomate, come la Villa Adriana di Tivoli o il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano. Fin dalle prime battute del contest si è avuta netta la sensazione che il Parco di Giufà sarebbe rientrato tra le cinque aree beneficiarie della donazione di 100 nuove piante a testa da parte di Vallelata che si impegnava ad aggiungerne una in più ogni 20 voti validamente espressi. L’entusiasmo con il quale, su sollecitazione degli attivisti del circolo agrigentino di Legambiente e soprattutto degli amministratori comunali, con in testa il sindaco Antonio Palumbo, il vice-sindaco ed assessore alla Cultura Antonio Liotta e l’assessore al Verde pubblico Calogero Attardo, in tanti, favaresi e non, hanno aderito esprimendo la propria preferenza ha reso possibile il raddoppio del quantitativo iniziale di piante. “Siamo felici ed orgogliosi di questo risultato che ci consentirà di rendere ancora più suggestivo il panorama fatto di cielo, terra e mare che si può ammirare dal belvedere soprastante il Parco di Giufà ma soprattutto di accrescere il patrimonio arboreo del nostro territorio e di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e tutto ciò che ne consegue”, afferma il Primo Cittadino di Favara, al quale fa eco il vice-sindaco sottolineando che “nella messa a dimora di queste 200 nuove piante e nella successiva necessaria manutenzione che a queste occorrerà assicurare negli anni a venire saranno coinvolte tutte le scolaresche di Favara, nonché associazioni di volontariato operanti sul territorio e tutti i cittadini di buona volontà che hanno a cuore i temi ambientali e la tutela della natura”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore al Verde pubblico per il quale “di ambienti naturali e di alberature nelle nostre città c’è e ci sarà sempre più bisogno, sia come forma di prevenzione e di contrasto dell’inquinamento atmosferico e del rischio-frane e smottamenti che in termini di mitigazione del surriscaldamento del pianeta e di freno all’avanzata del processo di desertificazione che ci riguarda sempre più da vicino”. Soddisfazione esprimono infine anche Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Legambiente Rabat di Agrigento, e Claudia Casa, direttrice regionale di Legambiente Sicilia: “La nostra associazione è concretamente impegnata nel progetto europeo “Life Terra” che ha quale obiettivo principale la messa a dimora complessivamente di 500 milioni di alberi in tutti gli stati membri della Comunità Europea. La campagna condotta con Vallelata “Insieme piantiamo alberi” si inserisce in questo solco e i 200 alberi ed arbusti che andremo a piantare a Favara entreranno nel contatore del Life Terra. Ricorreremo alla consulenza di esperti agronomi per individuare almeno quattro diverse specie autoctone ed individueremo insieme all’Amministrazione comunale la data per effettuare la messa a dimora e per creare un evento che sia di sensibilizzazione e di responsabilizzazione per tutta la cittadinanza ed in particolare per le fasce dei più giovani, perché il Pianeta si salva iniziando dai luoghi che abitiamo e viviamo ogni giorno”.