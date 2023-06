Con l’auto finiscono in fondo ad un dirupo: tre giovani feriti

Incidente stradale questo pomeriggio lungo la via Petrarca ad Agrigento, precisamente nel quartiere del campo sportivo. Il bilancio è di tre uomini feriti. Viaggiavano a bordo di una Renault Clio quando in prossimità id una curva il conducente ha perso il controllo del mezzo. La macchina è “volata” in fondo ad un dirupo, nel boschetto di contrada San Marco, la stradina sterrata adiacente il museo archeologico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e due ambulanze. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non versano, per loro fortuna, in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.