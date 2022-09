Giornate Europee del Patrimonio, all’archivio di Stato di Agrigento la mostra “Obiettivi: conservare, conoscere, condividere, cooperare”

L’Archivio di Stato di Agrigento partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), dedicate per l’edizione 2022 al tema: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”, con la mostra dal titolo “Obiettivi: conservare, conoscere, condividere, cooperare”. Il percorso espositivo, dedicato alle attività di microfilmatura e digitalizzazione del patrimonio archivistico dell’Istituto, focalizza l’attenzione sulla riproduzione dei documenti e sull’evoluzione di un sistema i cui obiettivi, declinati nell’ambito della sicurezza, della conservazione, della consultazione, dell’integrazione, della sostituzione, dello studio, della pubblicazione e della documentazione rappresentano, congiuntamente, uno strumento di salvaguardia del patrimonio documentario. Attraverso l’esposizione di attrezzature, macchinari, documenti e fotografie, la mostra offre al pubblico la possibilità di conoscere una serie di attività e la loro evoluzione nel tempo, promuovendo forme di dialogo e di condivisione della cultura della sostenibilità tra passato, presente e futuro. In occasione della mostra, inoltre, saranno illustrati i progetti realizzati dall’Istituto e le attività in corso relative alla digitalizzazione del patrimonio. Ingresso libero.