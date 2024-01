Open Day all’IIS Fermi di Aragona nelle domeniche del 21 e 28 gennaio e 4 febbraio dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00. Durante gli Open Day, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare gli insegnanti altamente qualificati e il personale amministrativo, pronti a rispondere a qualsiasi domanda e a condividere la loro passione per l’educazione. Potranno esplorare le moderne strutture laboratoriali, scoprendo gli spazi dedicati all’apprendimento e al benessere degli studenti. Assisteranno a presentazioni dettagliate dei programmi didattici offerti, comprendendo l’approccio pedagogico e le opportunità di apprendimento personalizzate. Parteciperanno ad attività interattive e dimostrazioni pratiche per sperimentare in prima persona un ambiente educativo dinamico. Riceveranno dettagli sulle modalità di iscrizione, i requisiti e i tempi per garantire una transizione senza intoppi nell’ istituto.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni, e’ possibile contattare l’ istituto attraverso il sito web all’ indirizzo https://www.iissfermi.it/Orientamento2024