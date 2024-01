Se le sono date di santa ragione per futili motivi. Protagonisti quattro o cinque extracomunitari. La rissa è avvenuta, nella notte fra sabato e domenica, dalle parti di piazza Pirandello a pochi metri dal Comune di Agrigento. Il tempestivo intervento dei poliziotti, in servizio per la movida sicura, ha scongiurato il peggio.

Prima del loro arrivo alcuni dei partecipanti se l’è data a gambe levate. Gli uomini in divisa hanno poco dopo fermato due esagitati, che avrebbero preso parte alla zuffa. Sono stati identificati. La loro posizione è adesso al vaglio, e verosimilmente nelle prossime ore verranno denunciati alla Procura della Repubblica.