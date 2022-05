Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, anche mons. Montenegro alla presentazione del messaggio di Papa Francesco

Ci sarà anche il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento e membro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, alla presentazione , nella Sala Stampa della Santa Sede, del messaggio di Papa Francesco per la 108a Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 25 settembre, sul tema ”Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. Nel corso della conferenza Stampa, in programma giovedì prossimo, 12 maggio,c he si terrà alle 11.30, verrà presentato il primo video inedito del Papa per la campagna di preparazione alla Giornata mondiale. Interverranno anche Padre Fabio Baggio, sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale con la responsabilità della Sezione migranti e rifugiati e dei Progetti speciali; Pascale Debbané,

Officiale di origine libanese della medesima Sezione migranti e rifugiati.