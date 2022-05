Torna “Declinazione al femminile”, la rassegna del John Belushi

Nell’autunno dello scorso anno, l’Associazione John Belushi ha intrapreso un percorso che narra il cinema al femminile: questo per la necessità di dare spazio a professionalità, a sensibilità e a tematiche che nel cinema, spesso, sono relegate in ambiti poco visibili. Del resto, la missione del John Belushi è quella di promuovere il cinema meno visto e “DECLINAZIONE, FEMMINILE” assolve proprio al compito di presentare opere cinematografiche che nella nostra Città non hanno avuto la possibilità di esser rappresentate. Questa sessione “primaverile” di “DECLINAZIONE, FEMMINILE” propone due film, due documentari, dedicati a due personaggi che hanno dedicato la propria vita all’arte, alla comunicazione, all’impegno sociale. Letizia Battaglia, una figura di grande rilievo della Sicilia e dell’Italia degli ultimi decenni, viene raccontata in SHOOTING THE MAFIA (Kim Longinotto – 2019) con un taglio intimo e privato oltre che nella dimensione pubblica e

politica che l’ha resa famosa in tutto il mondo, con un approccio che solo una Regista anch’essa militante poteva avere. SONO INNAMORATO DI PIPPA BACCA (Simone Manetti – 2019) ricostruisce con rigore, passione ed emozione la vicenda dell’artista Giuseppina Pasqualino di Marineo (alias Pippa Bacca) che nel 2008, a 33 anni, intraprende un viaggio, con tragico epilogo, che non voleva essere soltanto una performance artistica ma anche e soprattutto una manifestazione di fiducia nell’umanità, di indipendenza e solidarietà

femminile, un messaggio di pace e l’affermazione della purezza come il suo abito da sposa stava a significare: un film di attualità impressionante che svela la sensibilità di una donna che ha creduto e avuto fiducia nel prossimo. Le proiezioni di “DECLINAZIONE AL FEMMINILE” avranno luogo presso la Multisala Ciak rinnovando un’antica e proficua collaborazione con i Gestori Lupo, collaborazione che ha consentito alla Città di mostrare il meglio della Cinematografia d’Autore in una sala confortevole e fornita di alta tecnologia. Le proiezioni, alle 20:00, avverranno nel rispetto delle norme previste per l’ingresso nelle sale cinematografiche.

Martedì 17 maggio: LETIZIA BATTAGLIA – SHOOTING THE MAFIA di Kim Longinotto

(2019 – 97 min.);

24 maggio: SONO INNAMORATO DI PIPPA BACCA di Simone Manetti (2019 –

76 min.).