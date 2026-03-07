L’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini “Don Michele Martorana” rinnova anche quest’anno la propria adesione all’associazione, confermando un cammino di fede, servizio e partecipazione che continua a coinvolgere numerosi fedeli della comunità.

Il momento del rinnovo si è svolto durante la messa della domenica di Quaresima, celebrata dall’assistente parrocchiale e arciprete della Comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini, don Gianluca Arcuri. Poco prima della conclusione della celebrazione, i 60 membri dell’Azione Cattolica sangiovannese si sono avvicinati all’altare per ricevere la tessera associativa e la speciale benedizione impartita da don Gianluca, che ha sottolineato come i componenti dell’AC siano chiamati a servire Cristo come discepoli-missionari.

A guidare la cerimonia dell’adesione è stata la presidente dell’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini, Irene Catarella, che ha ricordato il significato profondo di questo gesto:

«Aderire è un continuo ripartire, un prendere il largo per gettare reti di bene e di amore in questo mondo sempre uniti in Cristo. È ricercare e rinnovare le ragioni della propria fede. L’adesione all’Azione Cattolica porta ciascuno a vivere l’incontro con i fratelli e le sorelle, grazie ai quali la nostra fede è custodita e l’amore di ciascuno moltiplicato. Aderire non è per noi stessi: è per servire e spendere la vita per il prossimo. È un modo di scegliere la speranza, la fiducia e l’impegno forte e costante, in questo tempo di difficoltà, di paure, di scoraggiamento, di indifferenza e di guerre».

La festa di questa grande famiglia ecclesiale è proseguita nei giorni successivi con la visita del presidente diocesano di Azione Cattolica, Giovanni Gueli, dell’assistente diocesano don Carmelo La Magra, cresciuto proprio nell’AC sangiovannese, e della vicepresidente giovani Chiara Narcisi.

È stato un incontro intenso e partecipato, nel corso del quale sono stati ribaditi i valori fondanti dell’Azione Cattolica, grazie anche al confronto promosso dal presidente Gueli. Don Carmelo La Magra ha posto l’attenzione sul Progetto formativo, recentemente rinnovato, sottolineando quanto sia importante che tutti gli aderenti lo conoscano e lo facciano proprio. Chiara Narcisi, invece, ha condiviso la sua esperienza associativa, soffermandosi sulla bellezza del crescere insieme all’interno dell’AC.

Nel corso dell’incontro, la socia dell’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini, Roberta Lupo, ha letto un componimento dedicato all’associazione, mettendone in luce identità, valori e spirito comunitario.

L’Azione Cattolica sangiovannese, realtà aperta e accogliente, negli ultimi anni si è distinta anche per l’organizzazione di due importanti eventi che hanno coinvolto circa 700 persone provenienti dalle Azioni Cattoliche di tutta la diocesi, in occasione del 102° e del 103° anniversario della morte del Servo di Dio Don Michele Martorana, figura a cui il gruppo è intitolato.

Don Michele Martorana rappresenta un riferimento storico fondamentale: non solo fondò l’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini, ma diede vita anche all’Azione Cattolica nella Diocesi di Agrigento nel lontano 1911. Proprio in occasione del tesseramento e della visita dei rappresentanti diocesani è stata esposta la storica bandiera fatta realizzare dallo stesso don Michele per quelle fondazioni, simbolo di una memoria viva e ancora profondamente sentita.

Entrambi i momenti si sono conclusi con un’agape fraterna, tra pietanze salate e dolci preparati dalle aderenti dell’associazione, a testimonianza di uno stile che continua a coniugare spiritualità, condivisione e senso di comunità.

Oltre agli incontri che si svolgono due martedì al mese, secondo il calendario disponibile sulle pagine Facebook e Instagram della Comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini, l’Azione Cattolica sangiovannese si prepara adesso a vivere altri due momenti particolarmente significativi: la commemorazione del trentesimo anniversario della morte di don Paolo Ancona, storico assistente parrocchiale, e quella del fondatore don Michele Martorana.

