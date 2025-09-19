Un incendio di probabile origine dolosa ha danneggiato l’area esterna di un casolare rurale di proprietà di un pensionato ottantenne di Casteltermini. Undici pecore che erano all’interno di un recinto sono morte carbonizzate. Il rogo sarebbe stato appiccato a un terreno ricoperto di sterpaglie in contrada “Currà” a Casteltermini e, alimentato dal vento, si è rapidamente esteso alla proprietà dell’anziano. Nessuno degli animali è riuscito a mettersi in salvo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Casteltermini. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.

