Giornata del volontariato, la gratitudine delle Istituzioni

SCIACCA. Si celebra in tutto il mondo la Giornata del Volontariato, istituita dall’Onu. Una ricorrenza per riflettere sul ruolo e sull’importanza delle organizzazioni umanitarie e di volontariato e per riconoscere il merito delle loro attività.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino esprimono la loro gratitudine alle associazioni e a tutti gli uomini e le donne che dedicano ogni giorno parte della loro vita al volontariato, in diversi settori, e con svariate attività:

“I volontari sono essenziali, encomiabili, un sostegno indispensabile per la nostra comunità. Dedicano il loro tempo, la loro capacità, il loro cuore, agli altri, alla loro città, a chi ha bisogno di un aiuto. A loro va la nostra gratitudine, la gratitudine delle Istituzioni locali, per quello che ogni giorno fanno, non fermandosi mai, perché l’umanità non può fermarsi.”