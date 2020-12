Gli artisti del Michelangelo rimediano a un errore – VIDEO

Era il 2 aprile del 2019 quando il Comune di Agrigento decise di abbattere degli alberi di Pino davanti ad una scuola, prima di ripristinare il manto stradale che presentava evidenti dossi. E’ sempre un errore abbattere degli alberi anche se il problema era atavico e ha rappresentato di sicuro un brutto esempio per i ragazzi della scuola Esseneto . “Una questione annosa” come sottolineato dal presidente dell’ordine provinciale degli Agronomi Maria Giovanna Mangione. A questo scempio hanno in parte rimediato gli artisti dell’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento che hanno trasformato i monconi in opere d’arte. Il direttore responsabile di AgrigentoOggi ha realizzato delle speciali interviste sul posto. Guarda il video.