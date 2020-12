Champagne e panettone artigianale, agrigentini non rinunciano a regali e tradizioni – VIDEO

Dpcm sì e distanziamento pure, ma guai a toccare le tradizioni di Natale. Con la festa ormai alle porte, da qualche giorno la sua atmosfera incantata si è diffusa in ogni angolo: dalle case, alle strade, le lucine, gli alberi colorati e i pacchetti regalo, gli agrigentini non rinunciano ai regali. L’orientamento è quello di acquistare un panettone artigianale, classico per i più grandi, farcito al pistacchio per i più giovani, come ci spiegano Simone Messina e Pietro Russo dell’Enoteca Corona. Ma nella festa più importante dell’anno non mancano consuetudini e tradizioni. Come idee regalo vanno molto i vini e gli champagne, da quelli classici ai più ricercati. Un vero e proprio investimento, come spiegano sempre dall’Enoteca. GUARDA IL VIDEO