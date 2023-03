Giorgio e Filippo Sorce al Pizza Expo di Las Vegas per deliziare il palato degli ospiti

Centinaia di stand, migliaia di espositori provenienti da ogni angolo del pianeta, tanta Italia e anche Agrigento. Giorgio e Filippo Sorce della pizzeria Sitàri saranno presenti anche quest’anno all’annuale International Pizza Expo. Migliaia i professionisti dell’arte bianca provenienti da tutto il mondo che si sono dati appuntamento a Las Vegas, in Nevada, dal 28 al 30 marzo dove per tre giorni si discuterà di tutto quanto concerne il mondo della pizza.I due agrigentini, quest’anno, non parteciperanno come concorrenti ma saranno protagonisti in sessioni educative tenute dai migliori professionisti del settore. I due sono stati invitati da due grosse aziende, una del settore della farina e una del pomodoro, per realizzare delle dimostrazioni dove proporranno anche il nuovo impasto al padellino con mais e semi di girasole. Un impasto che nella pizzeria della famiglia Sorce si può gustare ogni giorno e che è stato già presentato al Sigep di Rimini lo scorso mese di gennaio. Nel 2022 Giorgio e Filippo avevano partecipato come concorrenti al campionato mondiale de La Vegas guadagnando il terzo posto.