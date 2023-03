Investe una donna e scappa: anziano identificato e denunciato

Falciata da un’autovettura in corsa, il cui conducente subito dopo l’urto, invece, di accostare e prestare i primi soccorsi, si è allontanato dalla zona. A restare ferita una licatese, finita in ospedale. Ha riportato alcuni traumi, per fortuna non gravi. L’incidente in piazza Attilio Regolo, nella zona del porto di Licata. La “caccia” al pirata della strada è durata solo poche ore.

Gli agenti della polizia Municipale di Licata, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno individuato e rintracciato l’automobilista. Si tratta di un anziano ultrasettantenne del luogo. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di omissione di soccorso La donna, ferita, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici non le hanno riscontrato gravi ferite.