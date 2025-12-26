Giorgia Würth racconta il legame profondo con Agrigento: un viaggio oltre la bellezza

L’attrice, conduttrice radiofonica e televisiva, scrittrice ed ex modella, Giorgia Würth, ha scelto Agrigento e la Sicilia per raccontare un legame che va oltre il viaggio, affidando a un post social una riflessione intensa, quasi letteraria, sul senso dell’appartenenza. «Ogni volta che vado in Sicilia, sto meglio», scrive. Ma è il seguito a colpire, perché non parla di bellezza in modo generico: «Quando respiro il suo profumo, mi sciolgo nei suoi colori, mi commuovo della generosità della sua gente, trovo il mio posto e mi incastro senza attrito nel puzzle della storia». Una frase che restituisce il senso profondo di un territorio capace di accogliere, includere, riconoscere.

Le immagini che accompagnano il racconto sono quelle dei luoghi simbolo: la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, il mare d’inverno, i tramonti. Ma il cuore del post è umano, fatto di incontri e gratitudine. Würth ringrazia il Teatro Pirandello, l’ospitalità ricevuta, le guide, chi ha reso possibile un’esperienza autentica, lontana dai cliché turistici. Non è la prima volta che personaggi della cultura scelgono Agrigento per fermarsi e ascoltare. Un racconto che vale più di molte campagne promozionali, perché nasce da un sentimento vero. E perché restituisce ad Agrigento ciò che spesso sfugge: la capacità di lasciare traccia, di incastrarsi nella storia personale di chi passa. E decide di tornare.

Tra le tante partecipazioni di Giorgia Würth da ricordare nel 2009 la serie televisiva di Rai 1 Il bene e il male, Un medico in famiglia; inoltre è stata tra le protagoniste di Ex, film di Fausto Brizzi, uscito nelle sale cinematografiche, ma anche interpretato il ruolo di Ilona Staller nella miniserie TV Moana, regia di Alfredo Peyretti, in onda su Sky Cinema 1. Nel 2011 è stata nel cast del film di Ezio Greggio Box Office 3D – Il film dei film. È poi apparsa nei film di Fausto Brizzi Maschi contro femmine e Femmine contro maschi. E’ stata anche uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva, interpretando Tessa Taviani.

Nel 2017 ha diretto il documentario su Sandra Milo Salvatrice, presentato alla Festa del cinema di Roma. Nello stesso anno è stata tra le interpreti di Casa Flora, trasmessa dalla televisione della Svizzera Italiana RSI LA1. Nel 2021 ha interpretato Camilla nella serie per ragazzi di Rai Gulp Marta & Eva. Con il romanzo Tutta da rifare, pubblicato da Fazi Editore, ha vinto il premio Afrodite 2010 e il premio Falerno Primo Romanzo 2010.

