Due banditi, incappucciati e armati di pistola, hanno rapinato un cinquantacinquenne commerciante di ortofrutta nel giorno della vigilia di Natale, riuscendo a portargli via l’incasso della festa: circa 9 mila euro. L’uomo è stato bloccato, all’altezza di via Cansalamone a Sciacca, mentre stava andando, in banca per depositare il denaro nella cassa continua.

I due malviventi, arraffato il malloppo, sono fuggiti a bordo della stessa autovettura, una Fiat Punto, con la quale il commerciante era stato seguito. Sulla rapina hanno avviato le indagini i poliziotti del Commissariato cittadino. Il primo passaggio investigativo, è stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza lungo la strada percorsa dal proprietario del negozio di frutta e verdura.

