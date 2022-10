Giorgia Meloni presidente del consiglio, Daniela Catalano: “Una giornata storica”

“Una giornata storica:Giorgia Meloni accetta l’incarico di Presidente del Consiglio conferitole da Mattarella. Sabato il giuramento, unitamente ai Ministri nominati, come prima donna premier nella storia della Repubblica.”

Difficile trattenere soddisfazione ed entusiasmo per il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Agrigento, Daniela Catalano, “rispetto ad un risultato che, come donna con la passione per la vita politica- dice- provo in questa giornata storica per il nostro Paese.

Oggi diventa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader del partito con il cui simbolo mi sono presentata alla Città in occasione delle amministrative di due anni fa e che da quasi un anno rappresento nel capoluogo cittadino essendone coordinatrice.

Ergo,oggi festeggio,con lei e tutto il partito, una vittoria politica- continua Daniela Catalano-.

Il risultato, pero’, è ben più ampio e profondo.Oggi torna ad essere Presidente del Consiglio una personalità politica forte alla quale un numero impressionante di Italiani ha espresso,attraverso il voto,la propria preferenza perché le ha riconosciuto una capacità di ascolto dei cittadini ed una coerenza politica assolutamente rare.

Ciò mi rende soddisfatta come Cittadina che crede nella democrazia e nella rappresentatività effettiva.

Ma oggi, soprattutto, si fa la storia.

E la si fa con la leader politica che ho io scelto, ma che riscatta tutte le donne Italiane, a prescindere dalla loro posizione politica,perché oggi una di noi,appassionata,brava,libera,seria e “in quota”solo di se stessa, diventa il primo premier donna della storia della Repubblica.

Questo, devo dirlo,mi rende davvero felice!

Auguri di cuore, Presidente Meloni!

Siamo certi che unitamente all’intera squadra di Governo – cui va il più sincero in bocca al lupo dal coordinamento Agrigentino- saprete tutelare gli interessi dell’intera Nazione.”