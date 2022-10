Sfilano portafogli con 800 euro alla Scala dei Turchi a coppia turisti

Amara vacanza per una giovane coppia di turisti cinesi. Mentre i due si trovavano alla Scala dei Turchi di Realmonte, qualcuno senza essere scoperto ha sfilato il portafogli, con all’interno ben 800 euro, dalla tasca dell’uomo. Quest’ultimo, un ventisettenne, ha già formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia. E gli agenti hanno avviato le indagini. La coppia, in vacanza in provincia di Agrigento, aveva deciso di visitare la Scala dei Turchi.

Proprio in quei momenti il ventisettenne ha subito il furto. Un ladro che è riuscito a sfilargli il portafogli, contenente 800 euro in contanti, i documenti e le carte di credito. Il turista non se ne è accorto subito. Quando ha fatto la scoperta, non ha potuto far altro che rivolgersi alle forze dell’ordine. Servirà del tempo per provare a mettere dei punti fermi in questa indagine, e capire se si potrà, o meno arrivare all’identificazione del delinquente.