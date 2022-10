Movida, ordinanza del sindaco Micciché:stop alla vendita di alcolici dopo la mezzanotte e saracinesche giù all’una

Arriva una nuova ordinanza da parte del sindaco di Agrigento, Francesco Micciché che vieta la vendita di alcolici dalla mezzanotte in poi di bibite in bottiglie di vetro, salvo bar e ristoranti, con consumo all’interno del locale, e, poi, così come stabilito dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica impone la chiusura delle attività alimentari, ristoranti, pizzerie, pub, self service, bar, gelaterie, rosticcerie, compresi i distributori automatici all’una di notte su tutto il territorio comunale.

Una misura che sarà operativa già da sabato 22 ottobre e rimarrà vigente fino al prossimo 2 novembre. I gestori delle attività questa mattina hanno espresso parere contrario alla chiusura dei locali all’una.