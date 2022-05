Giorgia Di Paola vince l’under 12/14 della tappa la nazionale di Roma

Una promessa del padel che regala grandi emozioni all’interno territorio: Giorgia Di Paola, 12 anni, vince la categoria under 12/14 alla tappa nazionale di Roma. La giovane agrigentina ha vinto la tappa nazionale del torneo svoltosi in uno scenario importante e prestigioso come il Foro Italico a Roma, dove al momento si stanno svolgendo anche le fasi internazionali di tennis. Una vittoria quella di Giorgia, cresciuta sportivamente al circolo del tennis di Agrigento, che assume maggiore importanza dato che la giovane atleta ha vinto un torneo di categoria superiore alla sua età. Giorgia lo scorso settembre, insieme a Matteo Platania di 16 anni, ha partecipato ai Mondiali di Padel in Messico classificandosi al quarto posto. Che dire… Ad maiora!