“C’è un uomo che gira armato per strada a Favara”. La notizia, che per fortuna si è rivelata una fake news, ha fatto il giro delle chat delle mamme di alcune scuole cittadine. “Non corrisponde al vero la notizia diffusasi in queste ora di un nostro concittadino chi si aggirerebbe armato per strada”, ha detto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

“Ho avuto modo di confrontarmi con i carabinieri della Tenenza di Favara – ha precisato il primo cittadino – e hanno smentito categoricamente questa voce che ha suscitato tanta preoccupazione soprattutto tra i genitori che avevano i figli a scuola. Invito sempre tutti a non diffondere notizie false, perché si tratta di un reato”.

