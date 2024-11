Le case sono sempre più piccole e ad essere sacrificate nelle metrature sono in particolar modo le camerette. Se le abitazioni degli anni 50 e 60 avevano ampi spazi ora, per gestire un risparmio energetico più efficiente, gli ambienti sono stati concepiti più compatti. Il risultato è però che ci sta solo “l’essenziale” lasciando poco spazio di movimento, soprattutto a chi vive in condominio. I bambini hanno bisogno di aree di gioco, un luogo in cui poter essere disordinati e divertirsi senza pensieri e per questo motivo molti genitori li lasciano divertire in salotto.

Angolo di gioco in salotto: come crearlo?

Sappiamo che mamme e papà desiderano poter guardare la tv, leggere un libro e rilassarsi in un ambiente ordinato e confortevole ma è anche giusto che i più piccoli possano divertirsi. Ecco perché il compromesso potrebbe essere insegnargli a tenere in ordine i propri oggetti ma concedergli il living per i momenti ricreativi.

Scegliendo con cura i giocattoli e disponendo un bel tappetone attrezzato con contenitori, sarà più facile per loro scegliere con cosa divertirsi e rimettere in ordine. In linea però con i concetti di Marie Kondo e del metodo Montessori non si dovrebbe esagerare nella quantità di prodotti a loro disposizione, preferendo piuttosto un sistema a “rotazione” così da non farli mai annoiare.

Giocattoli per bambini: quali sono i preferiti?

Se stai pensando di realizzare un’area dedicata ai tuoi figli, devi sapere che va scelta con cura la selezione di proposte da fornirgli. Un giocattolo per bambini amatissimo è senza dubbio la tenda: dà l’opportunità di sperimentare dinamiche di ruolo molto fantasiose e richiama un po’ l’amatissima casetta da giardino.

Un altro trend che mette d’accordo proprio tutti è giocare ad imitare chef: per poterlo fare serve una cucina giocattolo, tante pentole e suppellettili per rendere il momento di simulazione ancora più realistico e coinvolgente. Oltre ad acquistare prodotti ad hoc si potrebbero fornire alcuni piccoli utensili in plastica che non si utilizzano più.

Stimolare la creatività con i giocattoli giusti

In linea con quanto proposto dal metodo Montessori e in accordo con i migliori pedagogisti, i bambini andrebbero stimolati con giocattoli manuali e non troppo elettronici. Da preferire quelli che lavorano sulla creatività: con un po’ di organizzazione, ad esempio posizionando una vecchia tovaglia o un lenzuolo non più in utilizzo potranno divertirsi con tempere, pasta modellabile o kit di disegno completi.

Crea angoli tematici

Per rendere il salotto un vero regno di fantasia, prova a creare degli “angoli tematici” da cambiare di tanto in tanto. Un mese potresti valutare il tema jungle con peluche di animali, binocoli e piante decorative; il mese successivo, magari diventerà un’isola pirata, con una piccola scatola del tesoro nascosta e una mappa fatta in casa. Sembrerà banale ma in realtà è un ottimo modo per coinvolgerli in attività sempre diverse.

Con questi suggerimenti ti renderai conto che i bambini adoreranno giocare nel salotto in presenza di genitori e altri familiari ma, specialmente con un po’ di disciplina, impareranno ad essere ordinati riponendo tutto ciò che è stato utilizzato prima di passare ad un altro gioco.

