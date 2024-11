Visita istruttiva presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento degli alunni delle quarte classi dell’istituto Comprensivo “G. A. De Cosmi” di Casteltermini. I bambini, pompieri per un giorno, hanno visitato la caserma e con i loro occhi hanno visto come operano i Vigili del fuoco, per tutti i veri “eroi”. I piccoli visitatori, accompagnati dalle insegnanti, hanno voluto omaggiarli con una targa, un cartellone e disegni per ringraziarli per l’importante e indispensabile lavoro che svolgono quotidianamente per garantire sicurezza, soccorso e l’incolumità di ognuno di noi. I Vigili del fuoco, onorati e rallegrati da questo momento di piacevole entusiasmo, li hanno premiati conferendo ad ognuno di loro un diploma di giovane pompiere.

