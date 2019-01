Giochi danneggiati a Villa Bonfiglio, Firetto : “Deficienti d’inzio anno in azione”

Sono stati danneggiati e resi inutilizzabili, a “Villa Bonfiglio”, i giochi per bambini e di conseguenza l’area è stata interdetta per evitare che i piccoli possano farsi male. A renderlo noto il Sindaco di Agrigento che ha commentato così: “Deficienti d’inizio d’anno in azione – commenta il sindaco Lillo Firetto. Quei giochini erano stati acquistati con sacrificio grazie ad una associazione di mamme, “Principi e principesse” Rete di Cristina, iniziativa congiunta con il Comune. La città cresce con l’azione di ciascuno. La città siamo noi – conclude Lillo Firetto”.