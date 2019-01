Fortitudo Agrigento, Moncada: “Puntare sui giovani è la nostra arma vincente”

Dopo la bellissima vittoria di domenica scorsa contro il Rieti, il presidente Salvatore Moncada ha voluto sottolineare cosa significa puntare sui giovani. Investire sulle nuove generazioni dovrebbe essere di primaria importanza in ogni ambito sportivo, anche se spesso si vedono squadre che preferiscono comprare giocatori più blasonati a caro prezzo a discapito delle nuove leve.

La Fortitudo ha adottato la politica dei giovani sia per far fronte ad un budget sempre più esiguo, sia per far crescere dei ragazzi che possono dare belle soddisfazioni. Una politica che sta dando i suoi frutti, visto che la Fortitudo è una squadra molto ostica che dà sempre del filo da torcere anche alle squadre più forti del campionato.

Totò Moncada si è detto molto soddisfatto della sua squadra e per tutto ciò che ha fatto durante il 2018. Una stagione fin qui molto proficua anche se non sono mancate alcune lacune, come la sconfitta nel derby contro il Trapani.

Il valore aggiunto di questa Fortitudo, secondo Moncada, è il bel gruppo che si è formato all’interno dello spogliatoio. I ragazzi sono molto affiatati e stanno bene sia fuori che dentro il campo. Ci si augura un prosieguo di stagione sempre positivo per la Fortitudo.