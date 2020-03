Gibilaro, costituire un fondo comunale straordinario per le famiglie

Preso atto che, le misure straordinarie Statali tardano ad arrivare alle Comunità locali, con la presente nell’esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo che interessano l’attività dell’Ente nonché la collettività amministrata, lo scrivente chiede ai soggetti in indirizzo ognuno per le proprie competenze di valutare l’adozione di un provvedimento di natura comunale integrativo alle misure statali avente ad oggetto aiuti e/o interventi di carattere economico assistenziale impegnando una spesa congrua alle esigenze delle famiglie Agrigentine che si trovano in serie difficoltà economiche e in stato di assoluta necessità. Certo di un Vostro immediato riscontro, si conclude augurando un proficuo e sereno lavoro. A scriverlo è stato il consigliere comunale di Agrigento Gerlando Gibilaro.