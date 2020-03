Non ce l’ha fatta un’anziana ricoverata al reparto di Malattie infettive di Caltanissetta. La donna, 92 anni, di San Cataldo, era risultata positiva al tampone per il Coronavirus. Sembrava stare bene, tra ieri e oggi, le condizioni si sono aggravate fino a determinare il decesso. Sale a quattro il numero delle persone decedute in provincia di Caltanissetta.