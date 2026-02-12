Villa del Sole, altro incarico per la variante: 25 mila euro per lo studio agronomico

Un nuovo tassello si aggiunge al complesso iter della scuola materna Villa del Sole. Con la determina dirigenziale n. 258 del 6 febbraio 2026 OMISSIS_Determina+Dirigenziale+… il Comune di Agrigento ha affidato l’incarico per la redazione dello studio agronomico e vegetativo del sito, passaggio richiesto dalla Soprintendenza ai Beni culturali nell’ambito della variante progettuale.

L’incarico è stato assegnato al dottore agronomo Giovanni Landro e prevede la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo e la direzione lavori limitatamente agli aspetti paesaggistici e vegetativi dell’area. L’importo complessivo impegnato ammonta a 25.858,72 euro, comprensivi di contributi e Iva, con copertura sul capitolo dedicato agli incarichi professionali per investimenti Determina+Dirigenziale+2026-258….

Il provvedimento arriva dopo una fase non semplice per l’intervento finanziato con fondi PNRR – Missione 4, che prevede la realizzazione di una nuova scuola materna con annesso polo per l’infanzia per un importo complessivo di 3,3 milioni di euro Proposta+n.+23+del+03.02.2026+_…. Il cantiere aveva già subito una sospensione nel dicembre 2023 su richiesta della Soprintendenza, con successiva ripresa dei lavori dopo l’autorizzazione paesaggistica. Nel 2025, però, nuove prescrizioni hanno imposto una revisione del progetto.

La Soprintendenza ha chiesto un maggiore equilibrio nella composizione vegetale e una rimodulazione degli spazi verdi, intervenendo su agrumeto, parco giochi, coperture e soluzioni paesaggistiche, fino a richiedere espressamente una relazione agronomica specialistica a supporto della variante. Proprio questa richiesta ha reso necessario l’affidamento dell’incarico esterno.

L’aggiudicazione è avvenuta con procedura semplificata prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici per importi inferiori ai 40 mila euro, con un ribasso pari allo zero per cento sull’importo posto a base di gara.

Si tratta, dunque, di un passaggio tecnico che l’amministrazione considera indispensabile per ottenere il via libera definitivo alla variante e proseguire senza ulteriori ostacoli. Resta il dato politico e amministrativo: il progetto Villa del Sole continua ad accumulare passaggi integrativi e aggiustamenti in corso d’opera, mentre la città attende la realizzazione di un’opera che dovrebbe rappresentare un investimento strategico per l’infanzia e per il quartiere.

