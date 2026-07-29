Gianofrio Pagliarulo tra i premiati dell’8 agosto: il riconoscimento a chi ha scelto di investire nella Sicilia

Prosegue il percorso di avvicinamento alla serata dell’8 agosto, quando alla Fattoria Valle dei Templi, con inizio alle 18.30, saranno premiati i vincitori dei concorsi fotografici “Fotografa il Mandorlo in Fiore” e “Fotografa San Calogero”. Nel corso dell’evento saranno consegnati anche i riconoscimenti “Orgoglio Siciliano oltre confine”, dedicati a personalità che, con il loro lavoro, contribuiscono a valorizzare il territorio e l’immagine della Sicilia.

Tra i premiati ci sarà Gianofrio Pagliarulo, imprenditore che, pur non essendo siciliano, ha scelto di investire nell’Isola, trasformando la sua fiducia in progetti concreti capaci di generare sviluppo, occupazione e nuove opportunità.

Negli anni ha costruito un percorso imprenditoriale che unisce visione, innovazione e rispetto per il territorio, contribuendo alla crescita del settore turistico e ricettivo con investimenti che valorizzano il patrimonio paesaggistico e culturale della Sicilia. Dalla Foresteria Baglio della Luna, affacciata sulla Valle dei Templi, fino ad altre iniziative nel comparto dell’ospitalità, Pagliarulo ha sempre creduto nelle potenzialità di una terra che ha scelto di considerare casa.

Il riconoscimento vuole premiare proprio questa capacità di guardare oltre i confini geografici e di dimostrare, con i fatti, che l’amore per la Sicilia non dipende dal luogo di nascita, ma dalla volontà di investire nelle sue eccellenze, contribuendo a renderla più competitiva e attrattiva.

La cerimonia dell’8 agosto sarà anche l’occasione per celebrare, insieme ai vincitori dei concorsi fotografici dedicati al Mandorlo in Fiore e a San Calogero, donne e uomini che, ciascuno nel proprio ambito, rappresentano un motivo di orgoglio per il territorio agrigentino e per l’intera Sicilia. Tra loro anche le archeologhe Valentina Caminneci, Maria Concetta Parello e Maria Serena Rizzo, l’enologo Tonino Guzzo e l’attore e doppiatore Paolo Macedonio. Leggi anche: Svelati i primi riconoscimenti: premio a Caminneci, Parello e Rizzo

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