Incidente a San Leone, il centauro trasferito al Trauma Center di Villa Sofia: prognosi riservatissima

È stato trasferito al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, con una prognosi riservatissima, il centauro rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella notte in via Luca Crescente, ad Agrigento.

Nell’impatto il motociclista ha riportato politraumi in diverse parti del corpo. Dopo essere stato stabilizzato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, i medici hanno disposto il trasferimento nel centro specializzato del capoluogo siciliano, dove è stato ricoverato in condizioni giudicate estremamente critiche.

Sulla dinamica del violento scontro sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire l’esatta successione dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.

Proseguono intanto gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

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