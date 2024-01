La trattativa per portare Lester Medford ad Agrigento è in stallo: Marco Calvani potrebbe dover fare affidamento sull’attuale roster per il derby contro Trapani.

La trattativa per portare Lester Medford ad Agrigento è in stallo. Non dipende dalla Moncada ma da una serie di incastri che al momento non si sono concretizzati. Il giocatore in uscita dalla Juvi Cremona ha ricevuto un’offerta dalla Moncada, che, in caso di risposta positiva, avrebbe comportato la partenza di Dwayne Cohill. Tuttavia, la Juvi stava aspettando la risposta da Vinnie Shahid, in uscita da Varese, per sostituire Medford, ma al momento non c’è stato un accordo. Questo blocca tutto, quindi sabato nel derby contro Trapani al PalaMoncada, il nuovo coach della Fortitudo Moncada Agrigento, Marco Calvani, quasi sicuramente dovrà fare affidamento sull’attuale roster, a meno di sorprese dell’ultimo minuto che renderebbero improbabile l’introduzione di novità. Agrigento, attualmente invischiata nella parte bassa della classifica del girone verde, affronterà la corazzata Trapani, una squadra che sta dominando in questa regular season. Nei prossimi giorni si attende l’ufficialità da parte dei club coinvolti, resta da vedere se ciò avverrà prima dell’impegno casalingo di sabato 6 gennaio. Dopo Trapani per la Moncada trasferta a Cantù e il ritorno a casa per affrontare gran parte della stagione nella sfida con Vigevano. Se Agrigento deve puntare tutto su una partita, sicuramente è lo scontro diretto con Vigevano, la partita per cui vale la pena dare il massimo.

Il playmaker statunitense Lester Medford è un giocatore di esperienza per la serie A2. Nativo di Tucson, Arizona, il classe 1993 (è nato il 24 maggio), alto 179 centimetri, prima di arrivare alla Juvi aveva già giocato due campionati in serie A2 con la maglia dell’Umana Chiusi: nella prima stagione ha fatto registrare una media di 16 punti e 5,2 assist in 31,4 minuti di utilizzo a partita nella regular season, divenuti 14,1 punti e 3,8 assist nei 30,5 minuti nei playoff. Lo scorso anno ha totalizzato una media di 18,7 punti e 3,3 assist. Medford si è laureato alla Baylor University giocando dal 2014 al 2016 con i Baylor Bears in Ncaa. Poi il trasferimento in Europa, con la formazione ungherese Falco Szombathely nella massima serie nazionale. 13.9 punti di media in regular season giocando complessivamente 26 partite in regular season e 8 nei playoff. Trasferimento in Svizzera, in Sbl, con i Lions di Ginevra nel 2017/18; in terra elvetica media di 12.2 punti, 4.3 rimbalzi e 5.7 assist a partita. A metà stagione nuovo cambio di canotta, questa volta in Lituania con i Nevezis Kedainiai; ventitré gare e 12.3 punti di media e debutto in Europe Cup.