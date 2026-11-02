Un salvataggio drammatico che ha evitato l’ennesima tragedia nel Canale di Sicilia. Otto migranti di nazionalità afghana, bengalese e pakistana sono stati tratti in salvo la scorsa notte dall’equipaggio della nave Nadir, appartenente alla ong tedesca Resqship, mentre si trovavano già in acqua e lottavano disperatamente per rimanere a galla.

Una volta messi in sicurezza a bordo dell’imbarcazione umanitaria, i superstiti hanno fornito un racconto agghiacciante sulle dinamiche del naufragio: hanno infatti riferito di essere stati deliberatamente gettati in mare dagli scafisti circa venti minuti prima dell’arrivo dei soccorritori, che sono riusciti a individuarli appena in tempo nel buio.

Dopo le prime cure ricevute a bordo, l’equipaggio della Nadir ha fatto rotta verso Lampedusa. Il gruppo è stato sbarcato al molo commerciale dell’isola, dove erano presenti i presidi sanitari e le forze dell’ordine. Tra i naufraghi, un uomo è stato immediatamente trasferito d’urgenza al Poliambulatorio locale a causa di una sospetta frattura a una gamba. Fortunatamente, secondo quanto accertato dalle autorità d’intesa con i testimoni, non si registrano dispersi in mare.

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