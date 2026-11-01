FAVARA. Una straordinaria storia di famiglia, determinazione e profondo affetto che supera ogni ostacolo. Si è corsa oggi, domenica 1° novembre, la celebre Maratona di New York, e tra i migliaia di podisti che hanno attraversato i cinque distretti della Grande Mela c’era anche un pezzo del nostro territorio: il 22enne favarese Luigi Sorce.

Luigi è un ragazzo solare, allegro e con una grandissima voglia di viaggiare e scoprire il mondo. Un giovane brillante che ha già dimostrato il suo valore negli studi, diplomandosi con 100 e lode presso il Liceo “M.L. King” di Favara.

Oggi Luigi nonostante la sua disabilità ha coronato uno dei suoi sogni più grandi, correndo la mitica 42 chilometri americana. Ad accompagnarlo passo dopo passo in questa impresa indimenticabile è stato suo cugino Gioacchino Alaimo, 29 anni, anch’egli originario di Favara ma da tempo residente a New York. È stato proprio l’impegno, la costante presenza e la straordinaria sensibilità del cugino Gioacchino a rendere possibile la realizzazione di questo traguardo, dimostrando come l’unione familiare possa vincere qualsiasi sfida e abbattere ogni barriera legate alla disabilità.

L’arrivo al traguardo di Central Park rappresenta un momento di festa indescrivibile, ma per Luigi è solo la prima tappa di un lungo cammino. Con la grinta di sempre e la valigia pronta, il giovane favarese ha già rivelato la sua prossima meta: Tokyo.

Una bellissima pagina di sport e riscatto umano che riempie d’orgoglio Favara e l’intera provincia di Agrigento.

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