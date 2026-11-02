Decine di automobilisti indisciplinati, per trascorrere la serata nei locali della movida nel centro cittadino di Agrigento, hanno ignorato il codice della strada, ritrovandosi al ritorno con una pesante sanzione sul parabrezza. Gli agenti della Polizia municipale hanno presidiato le vie del centro sia a bordo delle pattuglie che a piedi, concentrando i controlli nelle aree nevralgiche del flusso notturno.

Nonostante la sistematicità e la capillarità dei pattugliamenti sia ormai nota a tutti, molti conducenti continuano a infischiarsi delle regole e del rischio reale di incappare nelle sanzioni. Il bilancio dell’operazione, scattata nel giro di poche ore, parla chiaro: 39 contravvenzioni elevate tra piazzale Aldo Moro, piazza Marconi, piazza Ravanusella e le vie Acrone ed Empedocle.

Le violazioni riscontrate dai vigili urbani delineano una mappa del parcheggio “selvaggio” diventata ormai insostenibile. Le auto sono state sanzionate per occupazione indebita degli spazi riservati agli invalidi, sosta sui marciapiedi e sugli attraversamenti pedonali, fino ad arrivare a condotte ancora più pericolose, come il posteggio in prossimità delle curve o addirittura in mezzo alla carreggiata, a ostacolare il normale transito.

Un fenomeno, quello della sosta selvaggia collegata al divertimento notturno, che continua a rappresentare una piaga per il decoro e la sicurezza della viabilità del centro di Agrigento, e contro cui le forze dell’ordine promettono di non abbassare la guardia.

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