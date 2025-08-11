A quanto pare pretendeva, d’essere visitato subito. Dopo aver urlato e protestato, una volta entrato nella sala medici ha aggredito il personale sanitario in servizio. E’ successo al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. A bloccare l’esagitato, appena in tempo, sono stati i carabinieri della Compagnia cittadina.

Non si tratta del primo caso per i medici dell’ospedale di Licata. Nelle scorse settimane si era verificato un fatto analogo, con tanto di danneggiamento. A carico del responsabile, un licatese, nei giorni scorsi, è arrivato infatti un provvedimento firmato dal questore di Agrigento.

