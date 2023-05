IM Academy ha in programma due eventi per marzo

IM Academy, fornitore di prodotti e servizi educativi online, ha in programma due eventi di persona a marzo. Studenti ed educatori dell’Accademia si riuniranno a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 16 al 19 marzo per IM Beyond, e a Orlando, in Florida, per IM Elevate dal 24 al 26 marzo.

Gli eventi dell’Academy attirano folle internazionali di persone che desiderano fare rete, imparare e sostenere la crescita reciproca nell’istruzione online, nel business e nell’impegno sui mercati finanziari. Ogni evento è caratterizzato da discorsi chiave dei leader dell’Academy che condividono ispirazione e strategia.

“La missione di IM Academy è quella di fornire ai propri clienti le conoscenze e le competenze necessarie per avere successo nel mondo del business online”, ha dichiarato Christopher Terry, cofondatore e CEO di IM Academy. “Siamo entusiasti di ospitare l’evento di Rotterdam come parte del nostro continuo impegno a fornire una formazione di livello mondiale ai nostri clienti. Crediamo che il modo migliore per imparare sia attraverso l’interazione, la mentorship e lo scambio di idee”, ha aggiunto Chris Terry. “L’evento di Rotterdam offrirà ai clienti l’opportunità di fare rete con gli altri, il che può potenzialmente portare a nuove idee e strategie”.

La comunità educativa di IM Academy

IM Academy offre ai suoi studenti un mix di materiali didattici, strumenti, applicazioni e opportunità di mentorship dal vivo. I suoi corsi coprono argomenti che vanno dai mercati finanziari all’e-commerce e ai social media.

Come ha osservato Terry, nonostante si tratti di un’accademia online, si pone l’accento sul ruolo della connessione personale e della mentorship nell’apprendimento. Gli eventi dal vivo di IM Academy sono un’estensione delle sue discussioni regolari GoLive, in cui gli educatori discutono strategie e chiariscono argomenti per gli studenti in un formato video interattivo online. Agli eventi IM Academy, gli studenti possono partecipare di persona a questo tipo di discussioni. Possono anche incontrare i loro compagni e condividere esperienze e strategie utili.

Fondata nel 2013 da Christopher Terry e dal CFO Isis Terry, IM Academy è cresciuta su scala internazionale, offrendo i suoi corsi in diverse lingue, tra cui spagnolo, francese, mandarino, polacco, portoghese e tedesco.

Negli ultimi anni Christopher Terry ha fatto della diffusione globale una priorità. Nel 2022, IM Academy ha ospitato eventi IM Beyond a Zurigo e Barcellona, in Spagna, e Terry si è imbarcato in un lungo tour europeo di conferenze che lo ha portato in oltre 12 località diverse in tutto il continente.

Cosa succede agli eventi IM Academy?

Terry ha illustrato il formato di base dei prossimi eventi in un recente post su Instagram.

“Preparatevi ad essere ispirati da discorsi potenti e dall’opportunità di entrare in contatto con presidenti e formatori di tutto il mondo”, ha dichiarato. “Proporrò il mio messaggio di apertura e i miei interventi principali. Se state cercando di istruirvi, di imparare qualcosa di nuovo o di fare rete con professionisti del business che la pensano come voi, questi prossimi eventi sono fatti per voi”.

I contenuti si concentreranno sulle ultime tendenze nel campo dell’istruzione e del business online, oltre che sulle strategie per impegnarsi nei mercati finanziari e per sfruttare al meglio gli strumenti di analisi dei grafici e le risorse educative di IM Academy. Saranno presenti educatori di ciascuna delle otto Accademie, che tratteranno il mercato dei cambi, le valute digitali, l’e-commerce, le strategie di scalping basate sul tempo, le azioni e i mercati dei futures, i viaggi e lo stile di vita, i social media e lo sviluppo della mentalità.

IM Elevate Orlando e IM Beyond Rotterdam sono i primi eventi in presenza di IM Academy del 2023, e arrivano dopo un calendario 2022 che ha incluso diverse grandi convention, con IM Beyond Phoenix e IM Beyond Palm Beach, in Florida, che si sono aggiunte agli eventi di Zurigo e Barcellona.

Orlando e Rotterdam saranno anche i primi eventi dopo il lancio di due nuove accademie da parte di IM Academy: SFX Academy per il social media marketing e MMX Academy per la padronanza della mentalità. Gli eventi daranno ai leader e agli educatori dell’Accademia la possibilità di spiegare queste nuove offerte. L’evento di Rotterdam sarà caratterizzato anche da due “Giornate IBO”, in cui imprenditori indipendenti associati all’Accademia condivideranno strategie di leadership, team building e formazione.

Un altro evento all’orizzonte

IM Academy cercherà di sfruttare lo slancio di Rotterdam e Orlando con un altro evento il mese successivo, che si terrà a Città del Messico dal 21 al 23 aprile.

Terry terrà nuovamente il discorso principale. Il CEO utilizza questi discorsi come opportunità per diffondere il suo messaggio di positività, fiducia in sé stessi e dedizione all’apprendimento. Per Terry, la mentalità è la chiave di ogni impresa educativa o commerciale e questi eventi gli forniscono una piattaforma per spiegare il potere della mentalità a studenti, educatori e imprenditori indipendenti.

“Attiriamo esperienze e persone positive nella nostra vita concentrandoci su pensieri e intenzioni positive. Se volete attrarre persone altamente motivate, è importante che vi concentriate su queste qualità e le proiettiate nel mondo”, ha detto Terry in un recente video. “Questo significa sviluppare una mentalità di forza, agire per raggiungere i propri obiettivi e circondarsi di influenze positive. Quando si incarnano queste qualità, si attraggono naturalmente gli altri che le condividono“.

Nota: IM Academy non è un servizio di consulenza o intermediazione. IM Academy fornisce esclusivamente servizi educativi online.