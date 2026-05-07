Si concluderà domenica 10 maggio nella istituenda riserva naturale di Punta Bianca il programma “Gessi e Zolfare”, organizzato dal WWF-Riserva naturale orientata di Torre Salsa col patrocinio di Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Regione Siciliana-Sistema delle aree naturali protette e Ordine regionale dei geologi di Sicilia. La giornata avrà come tema “Il patrimonio speleo-minerario della Riserva Naturale Punta Bianca, Monte Grande, scoglio Patella”, con appuntamento nei pressi del Castello Chiaramontano (Palma di Montechiaro) alle ore 8:30 e la successiva escursione naturalistica sul percorso che va dal Castello a costa Vincenzina.

E’ l’ultima tappa di una iniziativa che ha unito natura e storia, peculiarità naturalistiche di ambienti molto diversi, quali la riserva naturale di Torre Salsa, il parco minerario di Aragona e, appunto, la futura riserva di Punta Bianca, allo scopo di far conoscere meglio anche percorsi strettamente legati ad un periodo della storia nella quale gesso e zolfo sono stati, e a lungo, un importante anello dell’economia siciliana.

“Anche quest’ultima tappa valorizza un patrimonio storico-culturale del nostro territorio” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino “e siamo soddisfatti di avere patrocinato l’iniziativa del WWF allo scopo di migliorare la conoscenza di aspetti della nostra provincia meno noti al pubblico e che meritano di essere valorizzati”. Anche questa giornata darà diritto a crediti formativi per i partecipanti iscritti all’Ordine Regionale dei geologi di Sicilia.

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