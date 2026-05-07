Quattro malviventi incappucciati hanno messo a segno un furto con spaccata alla gioielleria di Corso Garibaldi a Racalmuto. Con escavatore hanno sfondato l’ingresso blindato dell’esercizio commerciale e una volta dentro hanno arraffato i preziosi collocati nelle vetrine. Ad interrompere il furto l’arrivo dei carabinieri. La banda di malviventi, composta da quattro persone, è riuscita a dileguarsi con un’autovettura.

Il bottino non è stato quantificato nell’esatto ammontare ma sarebbe ingente. I delinquenti sono entrati in azione nella notte intorno alle 4.

Nella zona di corso Garibaldi è stato abbandonato l’escavatore e un carroattrezzi utilizzato per trasportare il mezzo pesante. I militari dell’Arma hanno già accertato essere stati oggetto di furto. Sono state avviate le indagini e il primo passaggio investigativo sarebbe stato quello di acquisire e passare al setaccio i filmati degli impianti di videosorveglianza posti a presidio delle strade di entrata e uscita del comune agrigentino.

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