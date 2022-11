Gero Niesi del SIB-Confcommercio: “In alto mare la questione delle “concessioni balneari”.

L’avvicendamento del Governo Nazionale ha sicuramente messo in fibrillazione il settore dei balneari, che adesso attendono le mosse che verranno messe in campo in vista della scadenza del 2023. Ma ad oggi permane l’incertezza e gli imprenditori devono continuare ad adoperarsi per non farsi trovare impreparati e non pregiudicare, quindi, la riassegnazione dei titoli concessori. Interessante, in tal senso, è il momento di confronto organizzato dal SIB di Catania, domenica prossima 13 novembre alle ore 11, nell’ambito del RHS – RISTORA HOTEL SICILIA, il più prestigioso Salone specializzato del Sud Italia per il settore Ho.Re.Ca. Il Sindacato Italiano Balneari tratterà un argomento importantissimo per tutto il comparto, significativo già nel titolo, ossia: “ Le concessioni balneari fra legge sulla concorrenza e tutela delle attuali imprese”. La partecipazione al Salone riveste un ulteriore aspetto d’interesse, in quanto in vista dell’auspicata riassegnazione delle concessioni demaniali in scadenza, e dovendo programmare nuovi investimenti e imprescindibili restyling, RHS dedica al settore balneare “Solarium”, uno spazio specificamente dedicato alle imprese turistiche che offrono accoglienza e servizi ai bagnanti e nel quale è stato organizzato, per il 14 novembre, un altro interessante momento dedicato alle agevolazioni P.O. e PNRR. “Si tratta di un appuntamento imperdibile – afferma Gero Niesi del SIB-Confcommercio Agrigento – sia per la possibilità di confronto e aggiornamento sugli aspetti legati al futuro delle concessioni demaniali, sia per avere riscontro delle novità che il settore Ho.Re.Ca. offre agli imprenditori del nostro comparto. Non ho dubbi che il Salone di Catania sarà un successo sia in termini di partecipazione, sia in termini di qualità e competenza”.