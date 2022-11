Al museo “Griffo” la prima edizione del premio Dona Maiora

Un premio per quanti, appartenenti ai Corpi armati e non, dello Stato si siano distinti per professionalità, attaccamento al corpo di appartenenza, encomiabile impegno, sprezzo del pericolo e nel servizio alla tutela della collettività del territorio agrigentino. L’idea è della Sezione agrigentina dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) che ne sta curando l’organizzazione in collaborazione con i vertici dei vari corpi presenti nella nostra provincia. “Il premio – spiega il Tenente Carmelo Fenech, Presidente della Sezione Agrigentina, è stato intitolato Dona Maiora: esso si ispira alle ricompense che l’Impero Romano assegnava ai soldati del proprio esercito che si distinguevano in combattimento o che si rendevano protagonisti di particolari atti di valore e vuole rappresentare un meritato riconoscimento per il lavoro che viene svolto da uomini e donne in divisa a tutela della tranquillità sociale, della nostra sicurezza e all’osservanza delle regole dello Stato, ma anche uno stimolo per gli stessi operatori i quali devono sentire la vicinanza e l’apprezzamento della popolazione civile verso il loro operato”. Saranno così premiati gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria ed ai Vigili del Fuoco che nel corso dell’anno si sono distinti nello svolgimento del loro lavoro. Il premio consiste in una medaglia d’argento appositamente incisa ed una pergamena recante la motivazione per la quale il premio è stato assegnato.

Un riconoscimento speciale, consistente in una targa, andrà anche ad un Reparto delle Forze Armate che negli anni ha svolto importanti interventi in favore del territorio agrigentino. “L’iniziativa – aggiunge Fenech – ha già avuto il patrocinio del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e della Presidenza dell’ARS, oltre a quello degli enti presenti sul territorio: Libero Consorzio, Comune di Agrigento ed Ente Parco archeologico ma è stato possibile darle concreta attuazione grazie all’impulso del Prefetto Maria Rita Cocciufa ed alla fattiva collaborazione di tutti i vertici delle Forze dell’Ordine. Per questo ringrazio il Questore, Rosa Maria Iraci, i Comandanti dei Carabinieri, Vittorio Stingo, della GdF , Rocco Lopane, della Capitaneria di Porto, Giuseppe Ventriglia, della Polizia Penitenziaria, Giuseppe Antoci e dei Vigili del Fuoco , Giuseppe Merendino.”

La cerimonia di consegna dei premi avrà luogo nella sala Zeus del Museo archeologico regionale giovedì 17 novembre alle ore 20. La serata sarà condotta da Davide Sardo con gli interventi artistici del pianista Maestro Salvatore Galante e del Soprano Giovanna Vullo.