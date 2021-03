Gero Natale lascia uomini e donne: ora apro un locale a San Leone

Ha resistito poco più di due mesi poi ha deciso di abbandonare il programma e di tornare a casa. Le storie d’amore amore sotto i riflettori, si potrebbe dire, non fanno per lui. Il dating show “Uomini & donne” di Maria De Filippi ha perso un pezzo importante del programma. Gero Natale, il bar tender agrigentino dai grandi occhi scuri ha annunciato in trasmissione di non essere pronto per innamorarsi e ha lasciato definitivamente gli studi di Mediaset. “Ci ho provato – dice con molta serenità Gero – ma non è quello che voglio davvero. Ho bisogno di riprendere in mano la mia vita e di capire quello che voglio fare davvero”.

Dal 4 gennaio scorso l’agrigentino era una presenza costante nel programma di Canale 5 che mette a confronto uomini e donne con l’obbiettivo di formare delle coppie tra sconosciuti, anche se già in altre occasioni aveva annunciato di non voler proseguire nelle trasmissioni. Poi si era lasciato convincere dalle insistenze della “padrona di casa” e dal grande successo mediatico subito ottenuto, forse anche per via dell’interesse che aveva dimostrato nei suoi confronti la tronista Samantha e la dama Lara che avevano suggerito all’agrigentino di continuare a darsi altre possibilità restando nel format. Adesso siamo arrivati al dunque. Una decisione, fanno sapere dall’Ufficio Stampa del programma di Mediaset, che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti e tante. In compenso l’agrigentino, tornato in città dopo il tempo trascorso a Roma, viene ormai fermato e riconosciuto da tutti un po’ ovunque.

Gero Natale però, nel corso di una delle ultime puntate, non era stato esente da critiche per quel suo atteggiamento distaccato e poco delicato avuto nei confronti di una ragazza della provincia di Agrigento che aveva partecipato ad una puntata del programma intenzionata a conoscerlo. “Mi dispiace per quell’episodio – si scusa oggi il giovane bar tender – però quello era un fatto prevedibile. La ragazza in questione era stata informata dalla redazione del programma che se si presentava a corteggiarmi avrebbe potuto anche non essere accettata. Questo fa parte del regolamento di “Uomini e donne over”.

Adesso Gero, (che è tornato sempre da single com’era partito) cerca di spiegare alle sue numerose ammiratrici guadagnate con la presenza nel programma, che “non si sente pronto”, che non vuole prendere in giro nessuno” e che vuole vivere la sua vita lontano dai riflettori. A 36 anni torna quindi nella sua città per guardarsi intorno, pensare al futuro e studiare che cosa fare “da grande”. “Penso di tornare dietro il bancone. Aprire un nuovo locale sulla costa, magari a San Leone, a fare drink e a divertire – dice. – La popolarità l’avevo anche prima di andare in tv e sono convinto che il locale che aprirò, (ancora non so dove, di preciso) richiamerà la mia solita numerosa clientela di affezionati ”. Insomma, Covid permettendo, tornerà ad essere uno dei protagonisti delle notti nei chioschi in riva al mare.

Ma il vero sogno nel cassetto per l’agrigentino è quello di riuscire prima o poi a prendere il brevetto di volo come pilota; un sogno accarezzato da lungo tempo e ancora in fase progettuale. -Al termine di questa lunga “avventura” televisiva con “l’assalto” subito da tante giovani pretendenti in cerca di amore, come ci si sente? Ne valeva veramente la pena?

“Io penso di si – risponde Gero. – In questo particolare periodo in cui, con i locali chiuso e senza avere nulla da fare, è stato interessante finire sotto i riflettori e conoscere quel mondo. Non sono pentito di aver partecipato al programma della De Filippi e di aver dedicato mesi di tempo nell’impegno televisivo; mi è servito per conoscermi meglio. Soprattutto – conclude – ho compreso che l’amore è una cosa riservata e non va bene spiattellarla in Tv!”.

LORENZO ROSSO

