Si è spento Totò Gilotti, pezzo storico del giornalismo agrigentino

Se ne va un altro pezzo storico del giornalismo agrigentino. Nelle ultime ore è venuto a mancare Salvatore “Totò” Gilotti, decano dei giornalisti. Sofferente da tempo, si è pento all’età di 86 anni nella sua casa di Agrigento. Originario di Raffadali, Totò Gilotti che non era più in attività da un decennio, era stato, a partire dagli Anna Settanta, il corrispondente storico da Agrigento per il Giornale di Sicilia di Palermo. Per lungo tempo, Gilotti lavorando in redazione, aveva forgiato e avviato alcuni promettenti giovani alla carriera giornalistica. Come corrispondente dell’agenzia Ansa, aveva poi seguito i casi giornalistici più clamorosi per quei tempi, dalla frana al delitto Tandoy ma i suoi interessi andavano oltre la cronaca; si era infatti occupato spesso anche di sport e di questioni sociali. Da ricordare il suo impegno professionale, pluri-decennale con Teleacras che aveva seguito fin dalla nascita, prima negli studi alla Rupe Atenea e poi nei locali di Monserrato. Inoltre Gilotti fu il primo direttore della rivista “Nuove Ipotesi” pubblicato dalla Provincia Regionale di Agrigento. Proprio per la sua lunga attività, Gilotti era stato premiato dal presidente dell’Ordine, Giulio Francese con la Targa dell’Associazione della Stampa di Agrigento presso la sala Giglia dell’ex Provincia Regionale. Con lui scompare un pezzo di storia del giornalismo agrigentino.

LORENZO ROSSO